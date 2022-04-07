Dolar
14.74
Euro
16.05
Altın
1,931.41
ETH/USDT
3,236.90
BTC/USDT
43,506.00
BIST 100
2,345.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Önemli sayıda asker kaybımız var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda Rusya'nın önemli sayıda asker kaybettiğini söyledi.

Hasan Esen   | 07.04.2022
Kremlin Sözcüsü Peskov: Önemli sayıda asker kaybımız var

Londra

Peskov, Sky News'e verdiği röportajda, Rus birliklerinin sivilleri öldürdüğü iddiasını yalanladı.

Sokaklarda sivil cesetler olduğunu gösteren uydu görüntüleri ve fotoğrafların "sahte" olduğunu öne süren Peskov, "Buça sokaklarındaki cesetlere ilişkin vahşetle Rus ordusunun ortak bir yanı olabileceğini reddediyoruz." dedi.

24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi.

Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.

Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü, gelecek günlerde veya öngörülebilir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşacağını veya Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerle savaşın biteceğini umduğunu ifade etti.

NATO'nun asıl amacının Rusya'nın karşısına çıkmak olduğunu vurgulayan Peskov, NATO'nun işgal nedeniyle artık daha güçlü olduğunu belirtti. Peskov, "Durumu yeniden dengelememiz gerekiyor ve kendi güvenliğimizi sağlamak için ek önlemler almalıyız. Çünkü NATO'nun barışçıl bir ittifak değil, bir çatışma makinesi olduğuna derinden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için Batı kanadını daha sofistike hale getirmek zorunda kalacağını" kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarından yargılanması çağrıları da sorulan Peskov, "Bunu bir olasılık olarak görmüyoruz, gerçekçi de bulmuyoruz." dedi.

Ukrayna, Rusya'nın 18 binden fazla asker kaybettiğini öne sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 9 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 36 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız

Benzer haberler

Ukrayna: Gün içinde 4 bin 676 sivil güvenli bölgelere çıkarıldı

Ukrayna: Gün içinde 4 bin 676 sivil güvenli bölgelere çıkarıldı

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 42 askeri altyapı tesisi imha edildi

Kremlin Sözcüsü Peskov: Önemli sayıda asker kaybımız var

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna-Rusya savaşının nasıl biteceği henüz net değil

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna-Rusya savaşının nasıl biteceği henüz net değil
AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı

AP'den Ukraynalı mültecileri ağırlayan AB ülkelerine 3,4 milyar avro yardım kararı
Facebook: Rusya ve Belarus bağlantılı siber korsanların dezenformasyon çabaları engellendi

Facebook: Rusya ve Belarus bağlantılı siber korsanların dezenformasyon çabaları engellendi