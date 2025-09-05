Dolar
41.26
Euro
48.25
Altın
3,552.67
ETH/USDT
4,410.00
BTC/USDT
112,160.00
BIST 100
10,768.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde çalışmaların İstanbul formatında devam etmesi gerektiğini söyledi

Ali Cura  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli

Moskova

Peskov, Ria haber ajansına verdiği röportajda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı'da Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin, Ukrayna'da güvenlik garantisi için bu ülkeye asker konuşlandırma çabalarıyla ilgili konuşan Peskov, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya güvenlik garantisi veremeyeceğini, bunun Rusya'ya uygun olmayacağını vurguladı.

Peskov, "Güvenlik garantileri hem Ukrayna'ya hem de bize sağlanmalıdır." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul'da 2022'deki anlaşma taslağı tüm güvenlik garantilerini sağlıyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da 2022'deki müzakerelerde Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma taslağının paraflandığını hatırlatan Peskov, "2022'de İstanbul'da paraflanan anlaşmaların hükümlerini dikkatlice okursanız, tüm güvenlik garantilerinin orada yer aldığını, hepsinin orada sağlandığını görürsünüz. Başka garantiler mümkün mü? Elbette. Tüm bunlar müzakerelerin konusu olabilir ve olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul formatında devam edebileceğini söyleyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakerelerinde Rusya'nın Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetinin çalışmalarının etkinliğini büyük bir övgüyle karşıladığını hatırlattı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin seviyesinin yükseltilmesi halinde İstanbul formatındaki çalışmaların devam edip edemeyeceği yönündeki soruya Peskov, "Bu çalışmalar devam ettirilebilir ve ettirilmelidir." cevabını verdi.

Müzakere heyetinin seviyesi yükseltilebilir

Ukrayna ile müzakere heyetinin, gerekirse siyasi seviyeye yükseltilebileceğine işaret eden Peskov, ancak şu anda söz konusu heyetin mevcut seviyesinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Peskov, "Üst veya en üst düzeyde bir görüşmeden önce tüm çözüm kompleksini oluşturan küçük sorunları, küçük teknik meseleleri çözmek için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
MİA, "Enerji Güvenliği ve Dijital-Yeşil Dönüşüm: Akıllı ve Karbonsuz Şebekelere Geçiş" başlıklı analizini yayımladı
İstanbul'da 8 Eylül'de okullarda 10.00-15.00 saatlerinde eğitim verilecek
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un eşinden, ABD hükümetine "duyarsızlık" tepkisi
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un Filistin mücadelesini babası sürdürüyor

Benzer haberler

Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli

Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet