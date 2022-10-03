Dolar
18.54
Euro
18.20
Altın
1,688.61
ETH/USDT
1,319.70
BTC/USDT
19,427.00
BIST 100
3,377.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını yerli halkla istişare edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilhak edilen Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını, yerli halkla istişare etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 03.10.2022
Kremlin: Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını yerli halkla istişare edeceğiz

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Peskov, "Bu durumda hatlar konusunda kiminle iş birliği yapılabileceği belli değil. Batı, Rusya'ya yönelik histerik bir yaklaşım sergiliyor." dedi.

Peskov, hasar gören hatlarının onarılmasıyla ilgili sürenin olmadığını belirtti.

"Fransa ile İngiltere'nin Rusya ve Çin'e karşı yeni bir blok oluşturma yönünde girişimde bulunduğu" iddiasını değerlendiren Peskov, "Yeni bokların oluşturulması, kesinlikle istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmayacak, şu anda bulunduğumuz durumun gerginliğini de düşürmeyecek." diye konuştu.

"Ukrayna'nın NATO'ya başvuru kararını yakından takip ediyoruz"

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgelerin geçen hafta imzalandığını hatırlatan Peskov, söz konusu bölgelerin sınırlarıyla ilgili "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin sınırları 2014'teki gibi kalacak. Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını buradaki halkla istişare etmeye devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan, Peskov, ilhak edilen yeni bölgelerin sınırlarının belirlenmesi konusunda referandumların yapılmasının planlanmadığını dile getirdi.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım için başvuru kararını değerlendiren Peskov, bu kararı yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun nedenlerinden birinin, Ukrayna'nın NATO'ya yönelmesi olduğunu hatırlıyoruz." diye konuştu.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamayı sürdüreceğine işaret eden Peskov, ancak bazı ülkelerin yaptırımlar uygulayarak "kendi ayağına sıktığını" anlamaya başladığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk olacak
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı vatandaşlardan tam not aldı
ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan tanınması çiftçileri memnun etti
Almanya'daki camilerde 'Açık Kapı Günü' etkinliği düzenleniyor

Benzer haberler

Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı

Rusya'da Duma, Ukrayna'nın 4 bölgesinin ilhakını onayladı

İngiltere'nin bu kış doğal gaz arzında ciddi riskle karşı karşıya olabileceği uyarısı yapıldı

Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı

Kremlin: Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını yerli halkla istişare edeceğiz

Kremlin: Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını yerli halkla istişare edeceğiz
Gazprom, Kuzey Akım boru hatlarında sızıntıların durduğunu bildirdi

Gazprom, Kuzey Akım boru hatlarında sızıntıların durduğunu bildirdi
Kuzey Akım'da 'korozyon' tehlikesinin yeni sızıntılara yol açabileceği öngörülüyor

Kuzey Akım'da 'korozyon' tehlikesinin yeni sızıntılara yol açabileceği öngörülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet