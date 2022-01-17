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Dünya

Kovid-19 salgını döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin Kovid-19 salgını döneminde iki katına çıktığını ortaya koydu.

Şeyma Uzundere   | 17.01.2022
Kovid-19 salgını döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı

Ankara

BBC'nin haberine göre, dünyanın en varlıklı 10 kişisinin sahip olduğu servetin salgın döneminde arttığını ortaya koyan Oxfam’ın “Eşitsizlik Öldürür” isimli raporu, aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

Oxfam'ın İngiltere Başkanı Danny Sriskandarajah, Kovid-19 salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını söyledi.

Raporda, dünyanın en zengin 10 ismi; Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet’in toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtilen raporda, az gelişmiş ülkelerdeki yoksul kişilerin Kovid-19'dan ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Öte yandan 2019'a kıyasla bu dönemde çalışan kadın sayısının 13 milyon azaldığı ve 20 milyondan fazla kız çocuğunun okula dönememe riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya kondu.

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