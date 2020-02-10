Euro
6.58
Dolar
6.02
BIST 100
117,827.80
Altın
1,574.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bini geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e ulaştı.

Emre Aytekin   | 10.02.2020
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bini geçti

Ankara

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Salgın nedeniyle 910 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 908'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 40 bin 171, Hong Kong'da 36 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:

Japonya: 161

Singapur: 43

Tayland: 32

Güney Kore: 27

Malezya: 18

Avustralya: 14

Vietnam: 14

Almanya: 14

ABD: 12

Fransa: 11

Birleşik Arap Emirlikleri: 7

Kanada: 6

İngiltere: 3

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İspanya: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti

Benzer haberler

Çin'de yapılan araştırmaya göre koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir

Çin'de yapılan araştırmaya göre koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir

AB sağlık bakanları koronavirüs salgınını görüşmek için olağanüstü toplanacak

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bini geçti

Hong Konglu milyarderden Vuhan'a yaklaşık 18 milyon dolar yardım

Hong Konglu milyarderden Vuhan'a yaklaşık 18 milyon dolar yardım

Çin'de yeni tip koronavirüsten 2 yabancı öldü

Çin'de yeni tip koronavirüsten 2 yabancı öldü
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor

Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor