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Dünya

ABD ve Çin'den "iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği" mesajı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve en fazla karbon emisyonuna yol açan iki ülkesi Çin ve ABD, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği mesajı verdi.

Emre Aytekin  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
ABD ve Çin'den "iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği" mesajı

Pekin

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı'nın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu marjında New York'ta görüştü.

Kerry, görüşmede, Çin ve ABD'nin atmosferde sera etkisine yol açan gazları en fazla üreten iki ülke olduğuna dikkati çekerek, iklim krizinin bu iki ülkenin işbirliği ve kararlılığı olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadele için somut eylemlerin gereğine işaret eden Kerry, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulabilmesi için Çin'in karbon emisyonlarını ve metan gibi diğer sera etkisine yol açan gazların salımını sınırlandırması ve yasa dışı ağaç kesimine karşı küresel çabalara katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Kerry, tüm ülkelerin bu kritik 10 yılda eylemlerini hızlandırması, kasımda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenecek 2023 BM İklim Değişikliği Konferansı (COP28) öncesinde hazırlıklarını yapması gerektiğini dile getirdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Han da görüşmede Çin'in, karbon emisyonlarının azaltma ve karbon nötr olma için koyduğu hedeflerine bağlı kalacağını söyledi.

Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede daima aktif rol üstlendiğine dikkati çeken Han, doğal çevrenin korunması, yeşil ve düşük karbonlu enerjiye geçiş çabalarına öncelik verdiğini, 2020 iklim eylem hedeflerine planlanandan önce ulaştığını kaydetti.

Han, Çin'in Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini bütünüyle uygulayacağının altını çizdi.

Çin'in iklim yönetiminin geliştirilmesi için ABD ile iletişimi güçlendirmeye ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğuna ifade eden Han, bunun her iki ülke kadar dünya açısından da kritik önemde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Çin 2022'de 12,1 gigatonla en fazla karbon emisyonuna yol açan ülke olurken, onu 4,7 gigaton ile ABD izledi.

Pekin yönetimi, iklim hedefleri kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltmayı ve 2060'ta "karbon nötr" olmayı hedefliyor.

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