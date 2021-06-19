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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 580 milyon dozu aştı.

Sanela Crnovrsanin   | 19.06.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 580 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 178 milyon 761 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 869 bine, iyileşenlerin sayısı 163 milyon 294 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 393 bini, Hindistan'da 29 milyon 853 bini, Brezilya'da 17 milyon 802 bini ve Fransa'da 5 milyon 752 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki 150 günde yapılan aşı sayısının 300 milyon doza ulaştığını açıkladı.

Hollanda'da hükümet, normalleşme planında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun da kaldırıldığı dördüncü aşamaya 26 Haziran'da geçileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

Filistin yönetimi, İsrail ile varılan aşı takası anlaşmasını İsrail'den gelen aşıların yakında son kullanma tarihlerinin dolacak olması nedeniyle iptal etme kararı aldı.

Liberya, vaka sayılarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen tüm uçuşları yasakladı.

Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının sekizinci sevkiyatı kapsamında bir milyon doz aşı Fas'a ulaştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin salgında karşılaştığı ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini ifade etti.

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