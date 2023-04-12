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Dünya

Körfez dışişleri bakanları Suriye konusunu görüşmek üzere cuma günü Cidde'de toplanacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri ve bazı Arap ülkelerinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye konusunu görüşmek üzere cuma günü toplanacağını duyurdu.

İbrahim Khazen, Hamdi Yıldız  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Körfez dışişleri bakanları Suriye konusunu görüşmek üzere cuma günü Cidde'de toplanacak

Doha

Katar haber ajansına konuşan Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin KİK üye ülkeleri, Irak, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanların Suriye konusunda istişare toplantısına katılmak üzere cuma günü Cidde'ye gideceğini açıkladı.

Ensari, Katar'ın konuya ilişkin duruşunun sabit olduğunu ve değişmediğini belirterek, ülkesinin Suriye halkının siyasi çözüm arzularını ve bu hamleler üzerindeki Arap mutabakatını karşılamaya yönelik tutum içinde olduğunu kaydetti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 201'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

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