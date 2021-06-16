Euro
10.38
Dolar
8.56
BIST 100
1,442.56
Altın
1,855.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya’da 2 bombalı araçla askeri tabura yönelik saldırıda 36 asker yaralandı

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, askeri tabura bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 36 askerin yaralandığı bildirildi.

Sinan Doğan   | 16.06.2021
Kolombiya’da 2 bombalı araçla askeri tabura yönelik saldırıda 36 asker yaralandı

Bolivar

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cucuta kentinde, Ulusal Ordu'ya bağlı 30. tugayın içinde askerlerin bulunduğu alanda, bomba yüklü 2 aracın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 36 asker yaralandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, saldırının derhal soruşturulması için Savunma Bakanı Diego Molano'ya gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Öte yandan Molano da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "30. Tugay'daki patlamalar nedeniyle durumu doğrulamak için hemen ordu komutanıyla beraber bölgeye intikal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, patlamayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Tünelin ucundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum
Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık

Benzer haberler

Kolombiya’da 2 bombalı araçla askeri tabura yönelik saldırıda 36 asker yaralandı

Kolombiya’da 2 bombalı araçla askeri tabura yönelik saldırıda 36 asker yaralandı

İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 3 sivil yaralandı

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 3 sivil yaralandı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor