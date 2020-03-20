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Dünya, Koronavirüs

KKTC'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 20.03.2020
KKTC'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Lefkoşa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kıbrıslı Türkler başkent Lefkoşa ve diğer bölgelerde saat 20.00'de koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu, evlerinin ışıklarını 1 dakika boyunca yakıp söndürerek sağlık çalışanlarına moral verdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve bakanlar da sağlık çalışanlarına alkışla destekte bulundu.

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KKTC'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

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