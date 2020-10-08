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Dünya

KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 08.10.2020
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

Lefkoşa

KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.


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