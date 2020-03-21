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Dünya, Koronavirüs

BAE'de koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti.

Alaa Mohamed Aboueleinin Aly,Ali Semerci   | 21.03.2020
BAE'de koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti

United Arab Emirates
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