BAE'de koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti.
United Arab Emirates
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