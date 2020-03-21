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Dünya, Koronavirüs

Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi.

Alaa Mohamed Aboueleinin Aly,Ali Semerci   | 21.03.2020
Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi

Kahire

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mücahid, 29 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının ise 285'e yükseldiğini aktardı.

Ülkede en son koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklanmıştı.

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