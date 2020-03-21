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Dünya, Koronavirüs

Hollanda’da 3 Türk koronavirüs nedeniyle öldü

Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Abdullah Aşıran   | 21.03.2020
Hollanda’da 3 Türk koronavirüs nedeniyle öldü

Rotterdam

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.

Büyükelçi Dişli, hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüşerek taziyelerini ilettiğini belirterek, ölenlerin dışında 5 Türk'ün de koronavirüsünden yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Hastalar ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Dişli, vefat edenlerin ve hastaların ailelerine her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

Dişli, koronavirüs hastalığından ölen Türklerin cenazesinin Türkiye'ye naklinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, bunun Türk hükümetinden kaynaklandığı iddialarının asılsız olduğunu, nedeninin Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) aldığı karar olduğunu vurguladı.

Bu konuda Türk Sivil Toplum Kuruluşlarını bilgilendirdiklerini aktaran Dişli, koronavirüs hastalığından vefat edenlerin Hollanda’da mezarlıklarda Müslümanlara ayrılan bölüme defnedileceklerini belirtti.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) bugün yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayısının 534 artarak 2994’e, ölü sayısının ise 30 artarak 106’ya çıktığını belirtmişti.


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