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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı sesli mesajla çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj ile seslendi.

Berk Özkan   | 20.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı sesli mesajla çağrı

Istanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor." dedi. 

Hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim." ifadelerini kullandı.

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