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Dünya, Koronavirüs

KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bakanlar Kurulunda, ülkede son dönemde vaka sayıları artan yeni tip koronavirüsle-mücadele çerçevesinde ilave tedbirler alındı.

Muhammet İkbal Arslan   | 08.09.2020
KKTC Bakanlar Kurulundan Kovid-19'a karşı ilave tedbirler

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı.

Özersay, kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, kulüpler, diskolar ve kumarhanelerin 1 Ekim'e kadar kapatıldığını belirtti.

Okul öncesi, 1'inci ve 2'nci sınıfların gerekli tedbirlerle eğitimine devam edeceği bilgisini paylaşan Özersay, bunun haricindeki sınıflarda eğitimin 1 Ekim'e kadar başlamayacağını kaydetti.

Özersay, üniversite öğrencilerinin kademeli olarak KKTC'ye gelmeleri için ilgili bakanlıkların toplantı yapacağına dikkati çekerek, öğrencilerin yerine göre özel seferlerle, planlı bir şekilde ülkeye geleceklerini söyledi.

Seçim mitingleri 1 Ekim'e kadar iptal

Bakan Özersay, 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim'e kadar iptal edildiğini açıkladı.

Özersay, spor müsabakalarının 1 Ekim'e kadar seyircisiz yapılacağını, çocuk oyun alanları ve parkların da aynı tarihe kadar kapalı olacağını belirtti.

Düğünlerin de 1 Ekim'e kadar ertelenmesi yönünde karar alındığını dile getiren Özersay, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde "Polis Kovid Tedbirlerini Denetleme Birimi"nin oluşturulmasına karar verildiğini kaydetti.

Özersay, polisin çeşitli konularda denetim yapacağını ve bunu gündelik olarak hükümete bildireceğini vurguladı.

KKTC'de hafta sonu yurt dışından gelecekler için 7 gün karantina şartı getirildiğini hatırlatan Özersay, karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceğini belirtti.

Özersay, üniversite öğrencileri ile sağlık ve benzeri nedenlerle sevkle yurt dışına giden yurttaşların karantina ücreti ödemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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