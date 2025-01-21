KKTC'de, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 22 Ocak'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.
Lefkoşa
KKTC Resmi Gazetesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından alınan ulusal yas kararı yayımlandı.
Kararda, "Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.