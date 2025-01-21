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Dünya

KKTC'de, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 22 Ocak'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Mehmet Kemal Firik  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
KKTC'de, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Lefkoşa

KKTC Resmi Gazetesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından alınan ulusal yas kararı yayımlandı.

Kararda, "Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi." ifadeleri yer aldı.

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