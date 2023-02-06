Dolar
18.83
Euro
20.21
Altın
1,867.45
ETH/USDT
1,645.70
BTC/USDT
23,000.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'te çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Malatya'da Özalper mahallesinde deprem sonrası yıkılan Hayat sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir genç kız sağ çıkarıldı
logo
Dünya

KKTC'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 gün ulusal yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Mehmet Kemal Firik   | 06.02.2023
KKTC'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 gün ulusal yas ilan edildi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Lefkoşa

Resmi devlet televizyonu BRT'den halka seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan Türkiye'nin acısını paylaşmak ve KKTC'nin dayanışmasını göstermek amacıyla bugünden haftaya pazartesine kadar ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Tatar'ın açıklamasının ardından KKTC'deki resmi kurum ve kuruluşlar ile özel iş yerlerinde bayraklar yarıya indirildi.

Öte yandan depremler nedeniyle KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde bu hafta yapılacak oturumlar, mecliste temsil edilen ve grubu bulunan tüm partilerin mutabakatı ile ertelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmekte, asılsız iddialara itibar edilmemeli
Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Adana'da depremden etkilenenlere barınma desteği

Benzer haberler

KKTC'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 gün ulusal yas ilan edildi

KKTC'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 gün ulusal yas ilan edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet