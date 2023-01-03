KKTC Meclisi ile 5 Türk devletinin meclisleri arasında dostluk grubu kuruldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri ile dostluk grupları kurulması önerisi oy birliği ile kabul edildi.
Lefkoşa
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oylandı.
Öneri oy birliği ile kabul edildi.
Kararın kabul edilmesiyle Cumhuriyet Meclisinde 5 yeni dostluk grubu oluşturuldu.
Dostluk gruplarında, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) milletvekilleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.