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Dünya

KKTC Meclisi ile 5 Türk devletinin meclisleri arasında dostluk grubu kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri ile dostluk grupları kurulması önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Mehmet Kemal Firik   | 03.01.2023
KKTC Meclisi ile 5 Türk devletinin meclisleri arasında dostluk grubu kuruldu

Lefkoşa

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, KKTC ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan meclisleri arasında dostluk grupları kurulması önerisi oylandı.

Öneri oy birliği ile kabul edildi.

Kararın kabul edilmesiyle Cumhuriyet Meclisinde 5 yeni dostluk grubu oluşturuldu.

Dostluk gruplarında, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) milletvekilleri yer aldı.

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