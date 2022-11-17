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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum tarafının şehit eşinin fotoğrafıyla yaptığı kara propagandaya tepki

Cumhurbaşkanı Tatar, 1964'te Gaziveren köyünde Rumlar tarafından şehit edilen Hüseyin Niyazi Hasan'ın eşi Nevcihan Oluşum'a ait fotoğrafın, Rumlar tarafından bir etkinliğin afişinde kullanılmasını "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Mehmet Kemal Firik   | 17.11.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum tarafının şehit eşinin fotoğrafıyla yaptığı kara propagandaya tepki

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Rumlar tarafından katledilen Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının, Mağusa Metropolitliği ile Rum Kıbrıs Gençlik Örgütünce düzenlenecek "Unutmamak ve Hatırlamak" adlı etkinliğin tanıtım afişinde "1974’te Türkler tarafından öldürülen eşine ağlayan Rum kadını" şeklinde verilmesine tepki gösterdi.

Tatar, yaptığı açıklamada, Nevcihan Oluşum'un kocası Hüseyin Niyazi Hasan'ın 1964'te Gaziveren köyünde Rumlar tarafından şehit edildiğini belirtti.

Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının, Mağusa Metropolitliği ile Rum Kıbrıs Gençlik Örgütünce 2 Aralık'ta düzenlenecek "Unutmamak ve Hatırlamak" adlı etkinliğin tanıtım afişinde, "1974’te Türkler tarafından öldürülen eşine ağlayan Rum kadını" şeklinde verilmesini "saygısızlık" olarak nitelendiren Tatar, şunları kaydetti:

"Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs’ta yaşanan vahşet ve katliamlar, bu tür yalanlarla gizlenemez. Rum tarafına ve din adamı olan papazlara çağrım; yalandan, gayretkeşlikten ve acılar üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçmeleridir."

Fotoğrafın, The Times adına o günlerde Kıbrıs’ta bulunan savaş muhabiri Don McCullin tarafından çekildiğini aktaran Tatar, Nevcihan Oluşum'un fotoğrafının daha önce de Rumlar tarafından dünya kamuoyunu yanıltmak için kullanıldığını vurguladı.

Tatar, Rum tarafının kara propagandayı sürdürmeye devam ettiğine işaret ederek, bu durumun hem şehitlere hem de şehitlerin acısıyla yüreği kavrulan kadınlara ve annelere yapılan büyük saygısızlık olduğunu kaydetti.

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