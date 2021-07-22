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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Birleşik Krallık'tan diplomatlarla görüşmesinde 'Kıbrıs'ta egemen eşitlik' vurgusu

Yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşik Krallık'tan diplomatlarla görüşmesinde "Kıbrıs'ta egemen eşitlik" vurgusu yaptığı bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 22.07.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Birleşik Krallık'tan diplomatlarla görüşmesinde 'Kıbrıs'ta egemen eşitlik' vurgusu

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma ile Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükelçi Sharma ile Yüksek Komiser Lillie ile makamında görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin, Cenevre'de gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansının ardından devam eden ortak zeminin bulunup bulunmadığına yönelik çalışmalar çerçevesinde yapıcı bir ortamda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Tatar'ın yarım asrı aşkın süredir çözümsüz olarak devam eden ve en son Crans Montana'da çöken eski zeminde ısrarın ancak ve ancak statükonun devamına hizmet edeceğinin altını çizdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir çözümün anahtarının tarafların egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasıyla ve bunun taraflarca içselleştirilmesiyle mümkün olabileceğini, mevcut durumun oluşturduğu dengesizlikte eşitliğe dayalı sürdürülebilir bir uzlaşının mümkün olamayacağını bir kez daha muhataplarına tekrarladı." ifadeleri yer aldı.


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