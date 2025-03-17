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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeden hiçbir yere varılmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ın gerçekleri vardır. Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeden hiçbir yere varılmaz." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeden hiçbir yere varılmaz

CENEVRE

Tatar, 17-18 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleştirilecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere geldiği Cenevre'de, değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının hakkını ve hukukunu korumak için Cenevre'ye geldiklerini belirten Tatar, "Söyleyeceklerimiz için hazırlığımızı yaptık. İnşallah iyi olacak. Bu da bir adım ve süreç." dedi.

Tatar, bu sürecin devam etmesinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) tavrına da bağlı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz uluslararası toplumdan ve BM'den, bu işbirlikleri için onları (GKRY) biraz cesaretlendirmelerini talep edeceğiz. Kıbrıs'ın gerçekleri vardır. Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeden hiçbir yere varılmaz. Dolayısıyla biz neredeysek ordayız. O noktayı sürdürmeye geldik. Geriye değil ileriye bakıyoruz."

Kıbrıs konulu 2 günlük toplantı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde bugün ve yarın düzenlenecek toplantıya Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcileri de katılacak.

Türk tarafı, toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraberindeki heyetler tarafından temsil edilecek.

Toplantıya GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty da katılacak.

Görüşmeler, bugün TSİ 21.00'de Guterres'in heyet başkanları için vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

Yarın TSİ 13.30'da BM Cenevre Ofisi'nde tüm tarafların katılımıyla Kıbrıs konulu genişletilmiş formattaki toplantı başlayacak.


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