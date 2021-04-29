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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa ilişkin, "Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz." dedi.

Behlül Çetinkaya,Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 29.04.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz

Cenevre

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın sona ermesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatar, Türkiye ile birlikte yeni belirledikleri "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devlet" siyasetinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan, eski şartlarda masaya oturmamızın ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz." diye konuştu.

"Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir." ifadesini kullanan Tatar, bu çerçevede Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği içerisinde bir konumda, Türkiye ile bağlarının kopartılmaya çalışıldığını kaydetti.


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