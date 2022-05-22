Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,975.20
BTC/USDT
29,429.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Başbakanı Üstel: İmzalanan mali protokolle birlikte Türkiye'nin destek ve katkıları artarak devam edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolüne ilişkin, protokolle birlikte Türkiye'nin destek ve katkılarının artarak devam edeceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 22.05.2022
KKTC Başbakanı Üstel: İmzalanan mali protokolle birlikte Türkiye'nin destek ve katkıları artarak devam edecek

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak hedeflerinin KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi olduğunu, bunun için de öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir ülke inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

"Bizim esas hedefimiz, gençlere daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakmaktır." değerlendirmesinde bulunan Üstel, Türkiye ile imzalanan protokolün Bakanlar Kurulunda görüşülmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi'ne gönderildiğini kaydetti.

Üstel açıklamasında, "Protokolle birlikte Türkiye'nin destek ve katkılarının artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün ülkedeki yapısal sorunların çözümlenerek sürdürülebilir ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı kurulmasını hedeflediğine değinen Üstel, protokolün uygulanmasıyla Kıbrıs Türk halkının yapısal sorunlar nedeniyle yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkacağının altını çizdi.

Hükümetinin ülkede sorunların aşılması için yapılması gereken reformları yapmaya kararlı olduğunu vurgulayan Üstel, popülizmle bir yere varılamayacağının artık tüm kesimler tarafından idrak edilmesi gerektiğine işaret etti.

"Mevcut koşullarda ekonomik ve mali yapımız sürdürülebilir değil"

Başbakan Üstel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut koşullarda ekonomik ve mali yapımız sürdürülebilir değildir. Biz hükümet olarak yapısal sorunların üzerine gitmeye, sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmaya, ekonomiyi büyüterek halkın refah ve mutluluğunu artırmaya kararlıyız. Bunun için de sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz. Ateşten bir gömlek giydik. Sorunları biliyoruz. Bunları çözmek için yola çıktık. Türkiye ile imzalanan protokol bu yolda bize yardımcı olacak en önemli araçlardan biridir."

Hükümetinin ülkede kangrenleşmiş sorunları çözme konusunda irade ortaya koyacağını belirten Üstel, protokolün temel amacının kangrenleşmiş sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Üstel, "Türkiye'nin, KKTC'nin ekonomik olarak güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğu gerçeği ortadadır. Hedef güçlü, uluslararası koşullarda rekabet edecek bir KKTC yaratılmasıdır. Protokolle hedeflenen de budur. Kimse öküz altında buzağı aramaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların tarihten gelen çok derin ve kopmaz bağlar olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi

Benzer haberler

KKTC Başbakanı Üstel: İmzalanan mali protokolle birlikte Türkiye'nin destek ve katkıları artarak devam edecek

KKTC Başbakanı Üstel: İmzalanan mali protokolle birlikte Türkiye'nin destek ve katkıları artarak devam edecek