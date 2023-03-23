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Dünya

Kırmızı bültenle aranan kripto şirket kurucusu Güney Koreli Do Kwon, Karadağ'da tutuklandı

Karadağ İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un tutuklandığını bildirdi.

Lejla Biogradlija  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Kırmızı bültenle aranan kripto şirket kurucusu Güney Koreli Do Kwon, Karadağ'da tutuklandı

Podgorica

İçişleri Bakanı Filip Adzic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ polisi, kırmızı bültenle aranan Güney Kore vatandaşı Kwon Do-Hyung, daha çok 'Do Kwon' olarak tanınan şahsı Karadağ'da tutuklamıştır." ifadesini kullandı.

"Kripto para kralı" olarak tanınan Do Kwon'un başkent Podgorica'daki havalimanında sahte belgelerle yakalandığını belirten Adzic, Do Kwon'un Güney Kore, ABD ve Singapur tarafından arandığını bildirdi.

Yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla" suçlamıştı.

Blockchain analitik firması Elliptic'e göre, geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti.

Güney Kore'de Aralık 2022'de Kwon için tutuklama emri çıkarılmış ve Kwon'un Sırbistan'da olduğuna inanıldığı bildirilmişti.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

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