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Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre Caparov kazandı

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan eski Başbakan Caparov'un kazandığını bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 10.01.2021
Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre Caparov kazandı

Bişkek

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, düzenlediği basın toplantısında, ülke içinde bulunan 2 bin 474 oy sandığında oy verme işlemlerinin tamamlandığını ve oyların yüzde 96,44'ünün sayıldığını söyledi.

Ülkede kayıtlı 3 milyon 563 bin 574 seçmenin bulunduğunu aktaran Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandumda 1 milyon 339 bin 638 seçmenin oyunu kullandığını, bunun da yüzde 37,59'a tekabül ettiğini belirtti.

Şaildabekova, kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 79,18'ni alan Sadır Caparov'un seçimleri önde götürdüğü bilgisini paylaştı.

Seçmenler "devlet başkanlığı"nı tercih etti

Seçim yarışına katılan Adahan Madumarov'un yüzde 6,7, Babırcan Tolbayev'in yüzde 2,35, Arstanbek Mıktıbek'in yüzde 1,68, Abdil Segizbayev'in yüzde 1,46, İmamidin Taşov'un yüzde 1,19 ve geriye kalan 12 adayın da yüzde 1'den az oy aldığını aktaran Şaildabekova, seçmenlerin yüzde 1,34'ünün de "hepsine karşı" seçeneğini tercih ettiğini söyledi.

Şaildabekova, referandumda seçmenlerin yüzde 34,29'unun oy kullandığını bildirerek, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı olarak ülkenin yönetim şeklini belirlenmesi için yapılan referandumda da seçmenlerin yüzde 81,2'sinin "devlet başkanlığı"na, yüzde 10,76'sının "parlamenter sistem" ve "hepsine karşı" seçeneğine ise yüzde 4,4'ünün oy verdiğini dile getirdi.

Caparov, ülkede 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan protestolar üzerine başbakanlık görevine getirilmişti.

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