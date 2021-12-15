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Dünya

Kırgızistan'da milletvekili genel seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

21 siyasi partinin girdiği seçimde 6 parti yüzde 5'lik ulusal ve 0,5'lik bölgesel seçim barajını aştı.

Nazir Aliyev Tayfur   | 15.12.2021
Kırgızistan'da milletvekili genel seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Bişkek

Kırgızistan'da 28 Kasım'da yapılan milletvekili genel seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı.

Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesindeki kesin sonuçlara ilişkin karara göre milletvekili seçiminde 3 milyon 703 bin 420 kayıtlı seçmenin 1 milyon 281 bin 622'si 2 bin 494 sandıkta oy kullandı.

Seçimler, yüzde 34,94 katılımla gerçekleşti.

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımı ile bu dağılımın oranlarına göre, 21 siyasi partinin girdiği seçimde 6 parti yüzde 5'lik ulusal ve 0,5'lik bölgesel seçim barajını aştı.

Ata Yurt Kırgızistan 222 bin 5 oyla parlamentoda 15, İşenim (İnanç) 174 bin 470 oyla 12, Intımak (Birlik) 141 bin 9 oyla 9, Alyans 106 bin 955 oyla 7, Bütün Kırgızistan 90 bin 223 oyla 6 ve İman Nuru 79 bin 25 oyla 5 milletvekiliyle parlamentoya girdi.

Geriye kalan 15 siyasi parti ise milletvekili çıkaramadı.

Böylelikle, 7'nci dönem Kırgızistan parlamentosunda 54 sandalye siyasi partilerin, 36 sandalye de bağımsız adayların oldu.

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