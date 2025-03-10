Kırgızistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile kardeşliğin geliştirilmesi Kırgızistan'ın önceliğidir
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Kırgız-Türk kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının önceliği olduğunun altını çizdi.
Bişkek
Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı veda ziyareti vesilesiyle bakanlık binasında kabul etti.
Kırgız-Türk kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Kulubayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım 2025'te Bişkek'e yaptığı resmi ziyaret ile ülkeler arasında işbirliğinin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini kaydetti.
Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi'ne, Kırgızistan'daki verimli çalışmalarından ve Kırgız-Türk stratejik ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, Doğan'ın Kırgızistan'ın yakın dostu olarak sıcak anılarının ülkede kalacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.