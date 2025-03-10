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Dünya

Kırgızistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile kardeşliğin geliştirilmesi Kırgızistan'ın önceliğidir

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Kırgız-Türk kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının önceliği olduğunun altını çizdi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Kırgızistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile kardeşliğin geliştirilmesi Kırgızistan'ın önceliğidir

Bişkek

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı veda ziyareti vesilesiyle bakanlık binasında kabul etti.

Kırgız-Türk kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Kulubayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım 2025'te Bişkek'e yaptığı resmi ziyaret ile ülkeler arasında işbirliğinin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini kaydetti.

Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi'ne, Kırgızistan'daki verimli çalışmalarından ve Kırgız-Türk stratejik ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, Doğan'ın Kırgızistan'ın yakın dostu olarak sıcak anılarının ülkede kalacağını belirtti.

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