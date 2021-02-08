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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov 'yatırım ortamının iyileştirilmesi' için hızlı karar alınmasını istedi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, hükümete yatırımcıların desteklenmesi, korunması ile yatırım ortamının iyileştirilmesi için hızlı karar alma talimatı verdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 08.02.2021
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov 'yatırım ortamının iyileştirilmesi' için hızlı karar alınmasını istedi

Bişkek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, bir hafta önce Başbakanlık görevine getirilen Ulukbek Maripov'u makamında kabul etti.

Görüşmede, ekonomideki durgunluğa karşı önlemler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri, ülkenin orta vadeli kalkınmasının kilit alanları ile ekonomideki yapısal reformlar ele alındı.

Ülke ekonomisinin son derece zor bir durumda olduğunu belirten Caparov, hükümete özel girişimcilerin ve yatırımcıların desteklenmesi, korunması ile yatırım ortamının iyileştirilmesi için hızlı karar alınması yönünde talimat verdi.

Caparov, iş çevrelerinin devletin kurumlarına güvenini artırmak ve ekonominin desteklenmesi için hükümetin, kapsamlı bir krizle mücadele eylem planını acilen kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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