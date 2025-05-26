Dolar
38.93
Euro
44.35
Altın
3,337.52
ETH/USDT
2,546.10
BTC/USDT
109,670.00
BIST 100
9,359.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Kırgızistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Kırgızistan’ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasına ilişkin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Nazir Aliyev Tayfur  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Kırgızistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Bişkek

Meclis Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Turgunbek Uulu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan’ın Ermenistan ile kapsamlı bir ortaklık geliştirmeye olan ilgisini vurgulayan Turgunbek Uulu, "Uzun yıllara dayanan bağlara dayalı ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve uluslararası örgütler ile entegrasyon birlikleri çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Turgunbek Uulu, parlamentolar arası diyaloğun devletler arası ilişkilerin gelişmesinde önemli bir etken olduğunu belirterek, "Her iki ülkenin parlamentoları demokrasi ve siyasi istikrarın en önemli araçlarıdır. Yasamada deneyim alışverişi ve aktif etkileşim yoluyla Kırgız-Ermeni işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularına değinen Turgunbek Uulu, lojistik bağlantıların, Ermeni ürünlerini Orta Asya ve Çin pazarlarına getirilmesi ve kültürel ve insani işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Turgunbek Uulu, Kırgız tarafının Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması yönündeki çabalara destek verdiğini kaydederek, "İlgili belgenin yakın gelecekte imzalanacağını umuyoruz. 1994 Bişkek Protokolü ile ilgili deneyime sahip olan Kırgızistan, iki ülke arasında müzakereler için bir platform sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'dan Kırgızistan'a teşekkür

Simonyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış antlaşmasının imzalanması için müzakerelere platform sağlama teklifinden dolayı Kırgızistan'a teşekkür etti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile sınır sorunlarını çözme konusundaki deneyiminin de olumlu bir örnek olduğunu belirten Simonyan, Kırgız deneyiminin yeniden kullanılmasının önemini vurguladı.

Simonyan, Kırgızistan Meclis Başkanı'nın resmi ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağından emin olduğunu dile getirerek, "Parlamentolar arası diyaloğu güçlendirerek devletler arası işbirliğini geliştirmek önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani ve kültürel ilişkilere değinen Simonyan, iki ülke arasındaki insani bağları güçlendirmek amacıyla Ermenistan'da Kırgız Kültür Günleri düzenlenmesini önerdi.

Görüşmenin sonunda, iki ülkenin meclis başkanları, yasama organları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Parlamentolararası İşbirliği Muhtırası’nı imzaladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet'in hacılara özel kargo hizmeti bu yıl da sürecek
İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı
İstanbul'da karayolu çalışanının üzerine bıçakla yürüyen sürücü yakalandı
Bakan Göktaş: Etik eğiticileri yetiştireceğiz
Bilecik'te sağanak ve fırtına etkili oldu

Benzer haberler

Kırgızistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Kırgızistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet