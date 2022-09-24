Kenya'dan sonra Ruanda da Ebola salgınına karşı önlemleri artırdı
Uganda'da Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması üzerine komşu ülke Kenya'dan sonra Ruanda'nın da sınırlardaki önlemleri artırdığı bildirildi.
İstanbul
Ruanda Sağlık Bakanlığının açıklamasında, komşu ülke Uganda'daki Ebola vakalarının artması üzerine bazı önlemler alındığı duyuruldu.
Açıklamada, "Uganda başta olmak üzere komşu ülkelerdeki paydaşlar ile salgının yayılmasını önlemek için ortak çalışıyoruz. Özellikle sınırlar ve havalimanlarında önlemler artırıldı." ifadesi kullanıldı.
Henüz Ruanda'da Ebola vakası tespit edilmediğinin altı çizilen açıklamada, özellikle Ugandalılarla yakın temas eden vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.
Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Öte yandan Uganda'da Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Ebola nedeniyle ölenlerin sayısının 11'e, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 25'e yükseldiği belirtildi.
Ülkede 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.
Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.