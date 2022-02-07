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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu onayladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu imzaladı.

Meiramgul Kussainova   | 07.02.2022
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu onayladı

Nur Sultan

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Anayasa'daki Birinci Cumhurbaşkanı-Elbaşı yasasında yapılan bazı değişiklikleri öngören kanunu onayladı.

Buna göre, Nazarbayev'in Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesi'ndeki "ömür boyu başkanlık" yetkileri kaldırıldı.

Ülkenin iç ve dış politikasına ilişkin devlet girişimlerinin Nazarbayev ile kararlaştırılmasını öngören madde de çıkartıldı.

Daha önce söz konusu yasa, Kazakistan Parlamentosunca onaylanarak Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulmuştu.

Nursultan Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019'da Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesine ömür boyu başkanlık yapma hakkını korumuştu.

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