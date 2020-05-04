Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar medyası: Ablukaya rağmen Katar'ın gelişimi sürüyor

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelik ablukası devam ederken, Katar medyası ülkenin birçok alanda başarı yakaladığını yazdı.

Serdar Bıtmez,Çağrı Koşak   | 04.05.2020
Katar medyası: Ablukaya rağmen Katar'ın gelişimi sürüyor Fotoğraf: Serdar Bıtmez/AA

Doha

Katar basınında yer alan haberlerde, ülkeye yönelik Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 2017'de uygulamaya başladığı ekonomik ablukanın üçüncü hicri yılına girdiği belirtildi.

Katar'ın ablukaya rağmen birçok alanda başarı yakaladığını yazan gazeteler, bölge ülkelerinin ambargosunu "ihanet komplosu" şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi.

"Abluka motivasyon kaynağı oldu"

Katar gazetelerinden Er-Raya'nın haberinde, tüm dünyanın Katar'a yönelik suçlamaların ve iddiaların yanlış olduğunun farkına vardığı kaydedildi.

Katar halkının ablukayı geride bıraktığına işaret edilen haberde, ablukanın ekonomi ve sanayi alanlarında yeni başarılar yakalamak için bir motivasyona dönüştüğü ifade edildi.

Gazete, 2022 FIFA Dünya Kupası’na hazırlık kapsamında Katar'da yollar, müzeler ve spor tesisleri dahil birçok büyük çapta projeye imza atıldığının altını çizdi.

"Dünya Katar'a saygı duyuyor"

Eş-Şark gazetesi de Katar'ın Körfez'deki krizin çözülmesinde uluslararası hukuk ve kurumlara bağlı kaldığını belirterek, "Dünya Katar'a saygı duyuyor ve onu takdir ediyor" ifadelerine yer verdi.

Haberde, abluka sürecinde hakkındaki iddialara insani ve diplomatik başarılarla cevap veren Katar'ın uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

El-Arab gazetesi ise ablukayla birlikte Katarlıların örnek bir dayanışma sergilediğini hatırlatarak, "Abluka ilan edildikten sonra, nesiller boyu unutulmayacak tarihi bir gece yaşandı. Çünkü ihanet, en yakında olanlardan geldi." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 15 Şubat'ta, taraflar arasında 2017'den bu yana devam eden Körfez krizinin çözümüne ilişkin çalışmaların durdurulduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray: Halkın sağlığı Trump'ın en önemli önceliği
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak
KKTC'de 17 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 arttı

Benzer haberler

Katar medyası: Ablukaya rağmen Katar'ın gelişimi sürüyor

Katar medyası: Ablukaya rağmen Katar'ın gelişimi sürüyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Katar'dan Hafter'in Libya'da tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı

Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor