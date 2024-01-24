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Dünya

Katar, Kızıldeniz'deki gelişmelere rağmen LNG teslimatının sürdüğünü bildirdi

QatarEnergy, "Kızıldeniz bölgesinde devam eden gelişmeler, alternatif rotalar izledikleri için bazı gemilerin teslimat planlamasını etkileyebilir ancak Katar'dan LNG sevkiyatları değerli alıcılarımızla birlikte yönetilmektedir." bilgisini verdi.

Murat Temizer  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Katar, Kızıldeniz'deki gelişmelere rağmen LNG teslimatının sürdüğünü bildirdi

Ankara

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, müşterilere LNG tedariki konusundaki kararlılık vurgulandı.

Katar'ın LNG üretiminin kesintisiz devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Kızıldeniz bölgesinde devam eden gelişmeler, alternatif rotalar izledikleri için bazı gemilerin teslimat planlamasını etkileyebilir ancak Katar'dan LNG sevkiyatları değerli alıcılarımızla birlikte yönetilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.​​​​​​​

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