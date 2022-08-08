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Dünya

Katar: Filistin dosyası, ülke diplomasisinin üzerinde çalıştığı en önemli dosyalardan biri

Katar, Filistin dosyasının, ülke diplomasisinin üzerinde çalıştığı en önemli dosyalardan biri olduğunu duyurdu.

Serdar Bıtmez, Ali Semerci   | 08.08.2022
Katar: Filistin dosyası, ülke diplomasisinin üzerinde çalıştığı en önemli dosyalardan biri Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Doha

Katar Dışişleri Bakanı Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Al-Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin ilk günden itibaren tüm taraflarla temaslar yoluyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için çaba harcadığını kaydeden Ensari, "Katar'ın rolü, gerginlik azaltılarak ateşkesi sağlamak için çok önemliydi. Gerilimi sona erdirecek pratik bir formül bulmak için bölgesel ve uluslararası temaslar aktif olarak devam etti." diye konuştu.

Katar'ın, İsrail'in Gazze'deki gerilimi tırmandırmasını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı iki açıklamayla kınadığını kaydeden Ensari, Filistin dosyasının, Katar diplomasisinin üzerinde çalıştığı en önemli dosyalardan biri olduğunu vurguladı.

Ülkesinin yoğun temaslarının, Gazze'deki durumun gerçeğini öğrenmeye yardımcı olduğunu dile getiren Ensari, Katar'ın diplomasisinin diyaloga ve tarafları bir araya getirmeye dayandığını ve birçok cephede başarı elde ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail, 5 Ağustos'ta saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Gazze'de İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk, 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

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