Katar Emiri Şeyh Temim barış, iklim krizi ve küresel adalet çağrısında bulundu
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan krizlerin çözümünde adaletin tesis edilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasının, sadece bölge ülkeleri için değil, tüm dünya için kritik önemde olduğunu ifade etti.
Doha
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap ederek barış, iklim krizi ve küresel adalet çağrısında bulundu.
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Konuşmasına küresel sorunlara dikkat çekerek başlayan Katar Emiri Şeyh Temim, uluslararası toplumu ortak sorumluluk almaya çağırdı. Dünyada barış ve güvenliğin sağlanması, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması ve insan haklarının korunması konularında önemli mesajlar veren Şeyh Temim, Katar'ın bu süreçlerdeki aktif rolünü vurguladı. Orta Doğu'da yıllardır süregelen Filistin-İsrail çatışmasına dikkat çekerek, kalıcı bir barışın ancak uluslararası hukuk temelinde mümkün olacağını belirten Emir, “İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgaline son verilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi zorunludur” diye konuştu.
BM Güvenlik Konseyi kararlarının bu doğrultuda uygulanması gerektiğinin altını çizen Katar Emiri Şeyh Temim, Filistin meselesinin, bölgedeki diğer çatışmaların çözümü için kilit rol oynadığını vurgulayarak barış sürecine dair somut adımların atılmasını talep etti. Gazze'de yaşanan insani krizin acilen sona erdirilmesi gerektiğini söyleyerek İsrail'in yıllardır süren ablukasının Gazze'de milyonlarca insanı zor durumda bıraktığını ifade etti.
Uluslararası toplumun Filistin halkının haklarına sahip çıkması ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına son vermesi gerektiğini vurgulayarak "Gazze’deki insani durum kabul edilemez bir düzeydedir ve bu zulmün bir an önce sona ermesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.
Katar Emiri Şeyh Temim konuşmasında Lübnan'da devam eden saldırılara da değindi. Lübnan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin ve saldırıların bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirterek, bu durumun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.
"Lübnan'da devam eden saldırılar, yalnızca Lübnan halkını değil, tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit etmektedir" diyerek, uluslararası toplumun bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.
Katar Emiri, konuşmasında bölgedeki gelişmelere de genişçe yer verdi. Hamas siyasi lideri İsmail Heniyye’ye yönelik suikast ile ilgili "İsmail Heniyye, Filistin halkının seçilmiş ilk başbakanıydı ve İsrail, siyasi liderlere suikast düzenlemekten çekinmiyor” diyen Katar Emiri Şeyh Temim, buna rağmen Katar’ın arabuluculuk çabalarına devam edeceğini açıkladı. Katar’ın ABD-Venezuela mahkum takası ve Ukraynalı çocukların aileleriyle buluşturulması gibi çabalarını hatırlatarak, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Katar Emiri, ülkesinin dünya genelindeki çatışmalara çözüm bulma yönündeki arabuluculuk çabalarına ve insani yardımlarına da dikkatleri çekti. Katar’ın Afganistan, Sudan ve Lübnan gibi kriz bölgelerinde oynadığı arabuluculuk rolüne vurgu yaparak, “Katar, diyaloğu ve barışçıl çözüm yollarını her zaman desteklemiştir ve bu rolünü sürdürecektir” şeklinde konuştu.
Katar’ın dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlerde aktif bir şekilde yardım sağladığını belirten Şeyh Temim, uluslararası toplumun savaşlardan etkilenen halklara yönelik daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ederek “Katar, çatışmaların mağdur ettiği toplumların yanında durmaya ve insani yardım sağlamaya devam edecektir” şeklinde görüş belirtti.
Konuşmasında dünyada devam eden iklim krizine değinen Katar Emiri Şeyh Temim, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki en büyük tehditlerden biri olduğunu belirterek, bu konuda uluslararası iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Katar’ın temiz enerji alanındaki yatırımları, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projelerini ve 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefini hatırlatan Şeyh Temim, “İklim değişikliği hepimizi tehdit eden bir krizdir ve bu sorunu ancak birlikte çalışarak çözebiliriz” ifadelerine yer verdi.
Katar’ın iklim krizine karşı yürüttüğü çalışmalara değinen Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesinin BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan bağlılığını yineleyerek, iklim adaletinin sağlanması için tüm ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. “Gezegenimizin geleceği için bugünden harekete geçmeliyiz” diyerek tüm ülkeleri daha aktif iklim politikaları benimsemeye çağırdı.
"Küresel adaletin ve barışın sağlanabilmesi için BM'nin daha etkin bir yapıya kavuşturulması gerekli"
BM'nin küresel krizlere daha etkin cevap verebilmesi için reforme edilmesi gerektiğine işaret eden Katar Emiri Şeyh Temim, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısında değişiklikler yapılması gerektiği ve konsey’in mevcut yapısının dünya barışını koruma görevini yeterince yerine getiremediğini ifade ederek “Küresel adaletin ve barışın sağlanabilmesi için BM'nin daha etkin bir yapıya kavuşturulması gereklidir” değerlendirmesinde bulundu.
Katar’ın uluslararası diplomasi ve kalkınma alanındaki aktif rolünü sürdüreceğini belirten Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesinin bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunma kararlılığını yineledi. Katar’ın Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde, sürdürülebilir kalkınma, insan hakları ve barışa yönelik çalışmalarda lider bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti.
Son olarak, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu zorlukların ancak diyalog ve iş birliği ile aşılabileceğine dikkat çeken Şeyh Temim, “Küresel sorunların çözümü için dayanışma ve ortak sorumluluk her zamankinden daha önemlidir” diyerek konuşmasını tamamladı.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini 24-30 Eylül tarihleri arasında New York'ta bir araya getiren BM 79. Genel Kurulu oturumu Genel Kurul Başkanı Kamerunlu Philemon Yong başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ettiği 79. BM Genel Kurulu'na bu yıl 76 devlet başkanı, 4 prens, 2 hükümet başkanı, 42 başbakan yardımcısı, 9 bakan, 54 bakan yardımcısı ve AB delegasyonu katılıyor.
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