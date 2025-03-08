Katar’daki Türkler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği iftarında buluştu
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Tematik Ramazan İftarları" kapsamında Katar’da bulunan Türkler iftar sofrasında bir araya geldi.
Doha
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde ve Tekfen İnşaat AŞ ana sponsorluğunda Rixos Gulf Hotel Doha’da gerçekleşen iftar programına Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli üst düzey askerler, Katar'da bulunan Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, mukim Türk vatandaşları ve aileleri katıldı.
Programda konuşan Büyükelçi Göksu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme gayretinde olduklarını ifade etti.
Katar'da Türkler olarak bir iftar sofrası etrafında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Göksu, "Burada bulunan her vatandaşımız mesleği ve meşrebi ne olursa olsun Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden gelen gayreti ortaya koyuyor ve bugün bir iftar sofrası etrafında buluşmak oldukça mutluluk verici." dedi.
Göksu ayrıca, Türkiye ve Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü dile getirdi.
Salonun her bir yanının Türk bayrakları ile donatıldığı ve Türk musikisinden eserlerin konukların beğenisine sunulduğu iftar programı, katılımcılara Türk mutfağından seçkin yemeklerin ikram edilmesiyle sona erdi.
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