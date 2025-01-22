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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Katar, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına desteği sürdürecek

Katar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

Iyad Nabolsi, Hamdi Yıldız  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Katar, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına desteği sürdürecek

İstanbul

Katar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

UNRWA'dan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede, karşılıklı işbirliği imkanları ele alındı.

Al Sani görüşmede "Katar devletinin, insani alandaki uluslararası yükümlülükleri ve Filistin halkının haklarını desteklemedeki taahhüdü temelinde UNRWA'ya destek vermeye devam edeceğini" vurguladı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajans'ın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunmuştu.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim 2024'te İsrail Meclisinden (Knesset) geçirilmişti.


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