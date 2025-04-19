Dolar
38.08
Euro
43.50
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,604.50
BTC/USDT
85,393.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli bir esir, annesine seslendi: Benim için mücadele ettiğinden eminim

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki İsrailli bir esirin, annesine seslendiği bir video yayınladı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Gülşen Topçu  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli bir esir, annesine seslendi: Benim için mücadele ettiğinden eminim Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

Gazze

İsrail'de Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler devam ederken Kassam Tugayları 21 saniyelik yeni bir video yayınladı.

Videoda yüzü gösterilmeyen ve adı da zikredilmeyen İsrailli esir, "Sevgili anne, benim için mücadele ettiğinden eminim, benim tanıdığım insan böyle bir insan." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Video, daha öncekilerde olduğu gibi İngilizce, Arapça ve İbranice olarak "vakit tükeniyor" yazısıyla bitti.

İsrailliler uzun süredir, savaşın tamamen sona ermesi ve Gazze'deki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenliyor. 122 bini aşkın kişi de İsrailli esirlerin serbest bırakılması talebiyle bildiri imzaladı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin yanı sıra, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarının destek verdiği bu hareket, İsrail toplumunda savaşın sona ermesine karşılık esirlerin salıverilmesini isteyenlerin sayısında yaşanan artışı gösteriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimiyle ilgili bazı haberlere ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni daha devreye alacağız
TBMM üyeleri, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı değerlendirdi
Mardin'de dili boğazına kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Benzer haberler

Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli bir esir, annesine seslendi: Benim için mücadele ettiğinden eminim

Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli bir esir, annesine seslendi: Benim için mücadele ettiğinden eminim

İsrail, annesinin 700 iğne vurularak tüp bebekle sahip olduğu 18 aylık Gazzeli bebeği bombayla öldürdü

Türkiye'den Gazze'ye giden doktorlar bölgede yaşadıklarını anlattı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 31 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 31 Filistinli hayatını kaybetti
CAIR, ABD'nin Yemen'e saldırısını "savaş suçu" olarak tanımladı

CAIR, ABD'nin Yemen'e saldırısını "savaş suçu" olarak tanımladı
ABD'de gözaltına alınan Filistinli aktivist Halil, Washington Post'a mektup yazdı

ABD'de gözaltına alınan Filistinli aktivist Halil, Washington Post'a mektup yazdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet