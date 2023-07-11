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Dünya

Kanada’nın en kuzeyinde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi

Kanada, tarihinin en ağır orman yangını sezonuyla baş etmeye çalışırken, en uzak kuzey ucunda 100 fahrenheit (37,7 santigrat derece) sıcaklığı gördü.

Seyit Aydoğan  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Kanada’nın en kuzeyinde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi

TORONTO

Washington Post’ta yer alan habere göre, Kanada’nın kuzeyinde bulunan Noorthwest Territories eyaletinin en kuzeyindeki Western Hemisphere’de 9 Temmuz'da 37,7 santigrat derece sıcaklık kaydedildi.

Aşırı hava olayları tarihçisi Christopher Burt, bunun, Batı Yarımküre'de 65 derece enlemin kuzeyinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı.

Burt, rekor sıcaklığın ölçüldüğü bölgenin, Arktik Okyanusu'ndan yaklaşık 300 mil uzakta ormanlık Tayga Ovaları'nın arasındaki petrol zengini Norman Wells kasabası olduğunu aktardı.

Christopher Burt, Norman Wells’te kaydedilen sıcaklığın, Haziran 2020'de Rusya'nın Verkhoyansk kentinde gözlemlenen 38 santigrat derece sıcaklıktan sadece 0,1 derece daha az olduğunu ifade etti.

Batı Kanada'daki kavurucu sıcaklıklar, ülkenin benzeri görülmemiş orman yangını krizini de şiddetlendirdi.

Kanada Kurumlararası Orman Yangın Merkezi'ne göre şimdiye kadar 22,7 milyon dönümlük (9,2 milyon hektar) bir alan yandı.

Verilere göre bu rakam, 1995'teki en yüksek seviye olan 17,5 milyon dönümlük (7,1 milyon hektar) yanan ormanlık alan rekorunu da geride bıraktı.

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