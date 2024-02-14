Dolar
30.74
Euro
32.94
Altın
1,992.12
ETH/USDT
2,651.40
BTC/USDT
49,683.00
BIST 100
9,020.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'in Refah'a saldırılarının "yıkıcı" olacağını belirtti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'in Refah'a saldırı düzenlemesinin Filistinliler için "yıkıcı" olacağını söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Kanada Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'in Refah'a saldırılarının "yıkıcı" olacağını belirtti İsrail’in, Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah’a saldırılarında 100’den fazla kişi öldü (Fotoğraf: Abed Zagout/AA)

Trenton

Başkent Ottawa'da gazetecilere konuşan Joly, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başta Mısır sınırındaki Refah kenti olmak üzere Gazze Şeridi'nde olanlar konusunda "çok endişeli" olduğunun altını çizen Joly, "(İsrail'in Refah'a) operasyonu Filistinliler için yıkıcı olacak." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerden "yeniden bölgeyi terk etmelerini" istediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Joly, "(Gazzelilerin) Gidecek hiçbir yerleri yok ve bu yüzden şu anda şiddetin durmasına ihtiyacımız var." dedi.

İsrail'in Refah'a saldırıları

İsrail ordusunun Refah'a dün başlattığı saldırılarda 100'den fazla kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı; planlanan kara harekatı insani felaket endişelerini tetikledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge nüfusunun yüzde 85'ini gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı nedeniyle ülke içinde yerinden edilmeye zorlarken, yerleşim bölgesinin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü.

İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı, verdiği ara kararda Güney Afrika'nın Aralık 2023'te açtığı davadaki iddialarının makul olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Türkiye ve dünya gündemi
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Benzer haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'in Refah'a saldırılarının "yıkıcı" olacağını belirtti

ABD yönetimi, İsrail'in "güvenilir bir plan olmadan" Refah'a girmemesi konusunda ısrarcı

Yeryüzü Doktorlarının Gazze'deki kliniği İsrail tarafından yıkıldı

Yeryüzü Doktorlarının Gazze'deki kliniği İsrail tarafından yıkıldı
İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişiyi öldürdü
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Gazze'de açlık tehdidi alarm verici düzeyde

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Gazze'de açlık tehdidi alarm verici düzeyde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet