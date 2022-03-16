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Dünya

Kamerun'da kolera salgınında vaka sayısı 2 bine yaklaştı

Ahmet Emin Dönmez   | 16.03.2022
Kamerun'da kolera salgınında vaka sayısı 2 bine yaklaştı

Yaounde

Kamerun’un Batı ve Littoral bölgesinde yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı 2 bine yaklaştı.

Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kolera salgınında şimdiye kadar 1888 vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkedeki 10 bölgeden 5’inde vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, 1387 vaka ile Güneybatı bölgesinin en çok vakanın görüldüğü bölge olduğu belirtildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 55’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

İlk olarak ocak 2022'de ülkenin Batı ve Littoral bölgesinde ortaya çıkan salgında 37 vaka tespit edildiği, 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun’da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.


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