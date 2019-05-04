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Dünya

Kalın'dan AA'ya 'Geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı İsrail'in vurması dolayısıyla Anadolu Ajansına (AA) "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Orhan Onur Gemici   | 04.05.2019
Kalın'dan AA'ya 'Geçmiş olsun' mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı İsrail'in vurması dolayısıyla Anadolu Ajansına (AA) "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İsrail'in, AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasıyla ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın İsrail'in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. @anadoluajansi'na geçmiş olsun."

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