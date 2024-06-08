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Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere ve İsviçre'de on binlerce kişi Gazze için sokaklara indi

Londra'da on binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de soykırımın son bulması ve acil ateşkes çağrısıyla ulusal yürüyüş düzenledi. İsviçre'nin Cenevre kentinde de binlerce kişi, bir kez daha Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Zuhal Demirci  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
İngiltere ve İsviçre'de on binlerce kişi Gazze için sokaklara indi Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - AA

Londra/Cenevre

Ülkede 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlere bir aydan daha az bir süre kala sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkentteki Russel Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İngiliz siyasilerin Gazze politikasının, seçmenlerin genel seçimlerde oy tercihini etkileyeceği görüşünü paylaşan göstericiler, siyasilerden Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti.

Ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de soykırıma son verin", "Katil İsrail" ve "Derhal ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Russel Meydanı'nın ardından şehrin merkezindeki Parlamento Meydanı'na yürüyüş başlattı.

Londra'da 15'inci kez ulusal yürüyüş düzenleyen Filistin destekçisi göstericiler, yürüyüş güzergahı boyunca "Özgür Filistin", "İsrail terör devleti", "Gazze ağlama, ölmenize asla izin vermeyeceğiz" sloganları attı.

Gösteriye, İngiliz şair ve yazar Michael Rosen, Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot ve "Savaşı Durdurun Koalisyonu"nun kurucularından Lindsey German da katılarak destek verdi.

Küçük bir grup İsrail yanlısı da karşı gösteri düzenledi

Filistin destekçilerinin yürüyüşü sırasında küçük bir grup İsrail yanlısı da Temple metro istasyonu yakınlarında ellerinde bayraklar ve pankartlarla karşı gösteri düzenledi.

İngiliz polisi iki grubun karşı karşıya geldiği güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"Soykırıma destek olanlara oy vermeyin”

Gösteriye katılan ve Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) kurtulan bir kişinin oğlu olduğunu belirten Mark Etkind, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben Holokost'tan kurtulan bir babanın oğluyum ve İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirmesi ve bunu Yahudileri Nazilerden, başka bir soykırımdan korudukları gerekçesiyle meşrulaştırması karşısında tamamen öfkeliyim." dedi.

Etkind, ülkesi İngiltere'deki siyasileri de eleştirerek Filistinli aktivistlere zulmetmek, cadı avı yapmak ve solcuları İşçi Partisi'nden ihraç etmek için siyasilerin sürekli olarak antisemitizme atıfta bulunduğunu ve insanları antisemitik olmakla itham ettiklerini anlattı.

Bu ithamları reddettiklerini söyleyen Etkind, "Holokost'tan kurtulan bir babanın oğlu olarak, antisemitizmi tarihsel doğruluğa saygı duyarak kullanmalı ve sevmediğimiz insanları sebepsiz yere karalamak için kullanmamalıyız." ifadesini kullandı.

Etkind, İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde soykırım desteklediğini öne sürdüğü adaylara oy verilmemesi çağrısında bulunarak "Soykırımı destekleyen adaylar… Bunun siyasi olarak kulağa ne kadar radikal geldiğinden pek emin değilim ama garip bir dönemdeyiz. Lütfen soykırıma (destek olanlara) oy vermeyin." dedi.

Cenevre'de binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma için yürüdü

İsviçre'nin Cenevre kentinde de binlerce kişi, bir kez daha Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Place De Navigation Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, kent merkezinde yaptıkları yürüyüşte Filistin bayrakları taşıdı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği "soykırıma" tepki gösterdi.

Eylemciler, Fransızca, İngilizce ve Arapça Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüşün yapıldığı güzergahtaki işletmelerde bulunan vatandaşlar da eyleme alkışlarla destek verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına da tepki gösterilen eylemde, bir gösterici Filistin'de öldürülen bebekleri temsilen kefenlenmiş bebek maketi taşıdı.

Eylemciler, İsrail'e verdikleri destek nedeniyle ABD ve Batılı ülke hükümetlerini de eleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, Parc Des Cropettes Meydanı'nda sona erdi.

Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

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