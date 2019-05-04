Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'deki TSK gözlem noktasına saldırı: 2 yaralı

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde TSK unsurlarının bulunduğu gözlem noktasına rejim bölgesinden yapılan havan atışları sonucu 2 asker yaralandı.

Bilal Acar   | 04.05.2019
Suriye'deki TSK gözlem noktasına saldırı: 2 yaralı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde yer alan TSK'ye ait bir gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları isabet etti.

Saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan 2 askerin Türkiye'ye tahliye edilerek, tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?