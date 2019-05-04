Suriye'deki TSK gözlem noktasına saldırı: 2 yaralı
Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde TSK unsurlarının bulunduğu gözlem noktasına rejim bölgesinden yapılan havan atışları sonucu 2 asker yaralandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde yer alan TSK'ye ait bir gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları isabet etti.
Saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan 2 askerin Türkiye'ye tahliye edilerek, tedavilerine başlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.