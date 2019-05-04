Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir'

Filistin Hükümeti Sözcüsü İbrahim Mulhim, "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." dedi.

Safiye Karabacak   | 04.05.2019
'AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir'

Ramallah

Filistin Hükümeti Sözcüsü İbrahim Mulhim, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin bulunduğu binanın hedef alınmasını "tanıkları uzaklaştırma girişimi" olarak nitelendirdi.

İbrahim Mulhim AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasını kınadığını vurguladı ve medya organlarına, gazetecilere yönelik saldırıları konusunda İsrail'i uyardı.

Mulhim, "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemişti. İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle hedef aldığı bina tamamen yıkılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Akar'dan AA'ya geçmiş olsun telefonu

Kalın'dan AA'ya 'Geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği
Karamollaoğlu'ndan İsrail'e kınama

Karamollaoğlu'ndan İsrail'e kınama
'Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun'

'Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun'