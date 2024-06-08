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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, UNRWA okuluna saldırıda 17 direniş mensubunun öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait bir okula düzenlenen saldırıda 17 direniş mensubunun öldürüldüğünü ileri sürerken, Gazze'deki hükümet iddiayı yalanladı.

Said Amori, Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
İsrail, UNRWA okuluna saldırıda 17 direniş mensubunun öldürüldüğünü iddia etti

Gazze/Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nuseyrat'taki bir UNRWA okulunun dersliklerinde gizlenen 17 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

Ordu, saldırıda ölen 17 kişinin isim listesini ve fotoğraflarını da yayımladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise düzenlediği basın toplantısında, söz konusu listeyle ilgili İsrail'in "yalan bilgiler yayarak kamuoyunu yanılttığı" değerlendirmesinde bulundu.

Sevabite, İsrail'in Nuseyrat "katliamında" öldürdüğünü iddia ettiği kişiler listesinde hala hayatta olanlar, yıllar önce Gazze'den ayrılmış ve yurt dışında yaşayanlar ve başka yer ve zamanlarda öldürülenler olduğunu dile getirdi.

İsrail'in söz konusu saldırıda çocukları öldürmediğini iddia etmesine de değinen Sevabite, saldırıda öldürülen 14 çocuğu isimleri ve yaşlarıyla birlikte açıkladı.

Sevabite, İsrail ordusunun kasıtlı olarak binlerce kişinin kaldığı barınma merkezleri ve UNRWA okullarını hedef alarak başta kadın ve çocuklar olmak üzere daha fazla sivili öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in bu kasıtlı saldırılarının, Gazze halkına baskı uygulamak amacıyla ve soykırım kapsamında gerçekleştiğine değinen Sevabite, uluslararası toplumu ve BM kurumlarını, sivillere yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

İsrail ordusu, 6 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.

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