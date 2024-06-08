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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tel Aviv’de düzenlenen savaş karşıtı gösteride 4 kişi gözaltına alındı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan savaş karşıtı gruplar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını protesto etti.

Esat Fırat  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Tel Aviv’de düzenlenen savaş karşıtı gösteride 4 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Tel Aviv

Tel Aviv’deki Habima meydanında toplanan yüzlerce gösterici, İsrail’in Gazze’deki katliamlarını kınayan sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ve Filistin topraklarındaki işgalini protesto eden döviz ve flamalar taşıdı.

Savaş karşıtı gruba müdahale eden İsrail polisi, 4 göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim 2023 sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinli öldürüldü, 83 bin 680 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.

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