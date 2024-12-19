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Dünya

Kahire'den Beyrut'a direkt uçuşlar yeniden başladı

Mısır, 3 aylık aradan sonra başkent Kahire'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a direkt uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

İbrahim Khazen, Ali Semerci  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Kahire'den Beyrut'a direkt uçuşlar yeniden başladı

Kahire

Mısır Hava Yolları'ndan (EgyptAir) yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'daki durumun istikrar kazanması üzerine 3 aylık bir aradan sonra Kahire ile Beyrut arasında doğrudan uçuşların yeniden başladığı" belirtildi.

Açıklamada, bugün Kahire'den Beyrut'a ilk uçak seferinin yapıldığı kaydedildi.

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