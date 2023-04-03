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Dünya

Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti

Suudi Arabistan, ramazan ayının ilk 10 günü 9 milyondan fazla Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu.

Muhammed Semiz  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Kabe'de ramazanın ilk 10 günü 9 milyonun üzerinde Müslüman ibadet etti Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

Istanbul

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Mescid-i Haram'da ramazan ayının ilk 10 gününde 9 milyon 357 bin 853 Müslüman'ın umre yaptığı ve namaz kıldığı kaydedildi.

Mescid-i Nebevi Başkanlığından yapılan açıklamada da, ramazanın ilk on gününde 10,3 milyon Müslüman'ın Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ederek ibadet ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 26 Mart'taki açıklamasında, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapabileceğini duyurmuştu.


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